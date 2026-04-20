El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. La niebla, que ha sido un fenómeno recurrente en las últimas horas, se disipará gradualmente, permitiendo que la visibilidad mejore a medida que avanza el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados . En la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 6:00 AM, subiendo a 13 grados a media mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3:00 PM, donde se prevé que se registren 24 grados, brindando un respiro cálido en comparación con las horas más frías de la mañana. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 35% durante las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día, aunque el viento ayudará a mitigar esta sensación.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y un refresco en el ambiente.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la ausencia de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.