El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy en Tomiño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la visibilidad se vea reducida. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 79% y bajará a un 39% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-11 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar la bruma y a mejorar la visibilidad.

En cuanto a la actividad meteorológica, no se prevén tormentas ni fenómenos adversos. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un ligero aumento al 5% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque esto no implica una certeza de que se produzcan. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Tomiño disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

El amanecer se producirá a las 07:46 y el ocaso será a las 21:21, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.