El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas moderadas y humedad puede generar una sensación de calidez, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Esta brisa será refrescante y contribuirá a la sensación de confort en las horas más cálidas.

A lo largo del día, el cielo mostrará variaciones, comenzando con nubes altas y poco nuboso en las primeras horas, y evolucionando hacia un cielo más cubierto en la tarde, aunque sin llegar a ser completamente nublado. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en Soutomaior.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se caracterizará por temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y un cielo mayormente nublado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la precaución de llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.