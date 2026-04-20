El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, comenzando con una temperatura de 13 grados a las 00:00 horas, que descenderá ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10-11 grados, con un leve aumento hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 57% y alcanzando hasta un 68% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A partir de las 12:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados , lo que proporcionará un respiro agradable antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 km/h hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte y disminuyendo su intensidad, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la alta humedad.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 20:00 horas. La noche se presentará con cielos parcialmente nublados, y las temperaturas caerán hasta los 15 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:20 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias, permitiendo disfrutar de la belleza primaveral de Silleda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.