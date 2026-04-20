El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la tarde, se espera que las nubes se tornen más altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 95%. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque la brisa marina ayudará a mitigar el calor. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 61% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser predominantemente del oeste hacia la tarde.

No se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en Sanxenxo. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo nublado podría limitar la visibilidad de los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.