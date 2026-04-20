El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se prevén momentos de poco nuboso en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 5:00 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% y bajará a un 52% hacia el final del día. La combinación de temperaturas más cálidas y una humedad moderada puede generar un ambiente agradable, aunque es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la tarde, aunque no se esperan tormentas. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La salida del sol está programada para las 07:45, mientras que el ocaso se producirá a las 21:21, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Es un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Los habitantes pueden aprovechar el día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.