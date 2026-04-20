El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque sin previsión de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha dado lugar a una atmósfera brumosa en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con periodos de poco nuboso en las horas centrales.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que se registren las temperaturas más altas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 21 grados hacia las 19:00 horas.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 46% por la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 8 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede aportar algo de frescura a la jornada, especialmente en las horas de mayor calor.
No se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Salceda de Caselas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.
En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Salceda de Caselas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
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