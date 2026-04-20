El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de abril de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 56% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero las nubes altas permitirán que algunos rayos de sol se filtren, creando un ambiente luminoso. La puesta de sol está programada para las 21:22, lo que brindará a los habitantes de Ribadumia la oportunidad de disfrutar de un atardecer tranquilo, aunque con un cielo mayormente nublado.
En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la frescura de la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
- Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla