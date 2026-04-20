El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 56% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero las nubes altas permitirán que algunos rayos de sol se filtren, creando un ambiente luminoso. La puesta de sol está programada para las 21:22, lo que brindará a los habitantes de Ribadumia la oportunidad de disfrutar de un atardecer tranquilo, aunque con un cielo mayormente nublado.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la frescura de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.