El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de abril de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.
A partir de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 22 grados, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 50% en las horas más cálidas del día.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones.
La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Redondela pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La bruma podría regresar, especialmente en las horas más frías, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a bajar en la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
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