El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, Pontevedra se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . La bruma se hará presente en las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Pontevedra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, lo que aportará una ligera brisa a la atmósfera. A medida que el día avance, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren en áreas expuestas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados . La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 66% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:21, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada agradable y templada. Las nubes altas dominarán el cielo durante la tarde y la noche, creando un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de la velada.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y bruma, seguido de un cielo nublado y temperaturas agradables. Sin lluvias a la vista, será un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.