El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo caracterizado por una notable variabilidad en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con un estado del cielo que se mantendrá mayormente cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 24 grados. Este aumento en la temperatura podría generar una sensación más cálida, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 33% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del sur-suroeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente durante las horas de la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día con condiciones de viento variable, que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Pontecesures disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos o cualquier tipo de evento que requiera un tiempo favorable. La ausencia de precipitaciones, combinada con el aumento de la temperatura, sugiere que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con nubes altas que podrían dar un aspecto dramático al paisaje, pero sin afectar la visibilidad ni la calidad del aire. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:22, ofrecerá un espectáculo visual, aunque el sol se ocultará tras un manto de nubes. En resumen, Pontecesures vivirá un día de primavera con temperaturas agradables, sin lluvias y con un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.