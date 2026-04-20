El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que irán variando en su densidad, pero sin que se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 9 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 25 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 43% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refresque el ambiente.

El orto se producirá a las 07:45, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:21, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.