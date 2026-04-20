El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, el tiempo en Ponte Caldelas se presenta mayormente estable, con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esto proporcionará una brisa agradable, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Ponte Caldelas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvias. Es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.