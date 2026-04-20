El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y suave. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 21 grados , siendo la mañana más fresca con valores alrededor de 10-11 grados, y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 47% y el 72%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cálido a medida que la temperatura aumente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 6 km/h, aumentando a 11 km/h en la tarde. Las rachas máximas alcanzarán los 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

No se prevén lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Poio disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y fresco en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.