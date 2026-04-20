El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 10 de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.
El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría aportar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas, hará que la sensación térmica sea más agradable.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, aunque se prevé que hacia el final del día, la nubosidad se mantenga, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 21:21.
La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, y la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo templado y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de una brisa más intensa en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
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