El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos muy nubosos durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será intensa, con descripciones que indican un estado de "muy nuboso" hasta las 10:00 horas. A partir de ese momento, aunque la nubosidad persistirá, se observarán intervalos de nubes altas, lo que podría permitir algunos momentos de luz solar, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 11 grados a las 07:00 horas, mientras que las máximas se darán en la tarde, alcanzando hasta 16 grados hacia las 16:00 horas. Este rango térmico sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la frescura de la mañana y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 28% por la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la playa.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de paseos al aire libre, siempre con una chaqueta ligera para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.