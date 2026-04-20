El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a un ambiente con nubes altas que dominarán el cielo.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Se recomienda a los residentes vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% hasta media mañana. Esto, combinado con la niebla, puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.
No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones, aunque se aconseja estar atentos a la niebla matutina. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos.
En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Los residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias, aunque es recomendable tener precaución con la niebla en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
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