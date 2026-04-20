El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con un ligero cambio en la nubosidad hacia la tarde, pero sin esperarse lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más notablemente en las horas centrales del día, cuando el sol, aunque cubierto, logrará calentar el ambiente. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un descenso gradual, llevando las temperaturas a valores más frescos, alrededor de 16°C hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 46% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas más frescas, puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 8 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo de la noche, donde el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán frescas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la vista de las estrellas.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado con temperaturas agradables, sin precipitaciones y con un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el cielo permanezca cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.