El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la descripción del estado del cielo indica que estará cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, donde se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco en las primeras horas del día, alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad baje a un 61% hacia la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Grove durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es también nula, lo que sugiere que el tiempo será estable y sin interrupciones.

El viento soplará principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves que irán aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará un poco, permitiendo que las nubes altas se conviertan en la característica principal del cielo nocturno. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:23, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de O Grove podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en O Grove para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.