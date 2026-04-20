El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nublado. Las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable.
El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h desde el oeste. Durante la mañana, se registrarán vientos de entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a dispersar la humedad acumulada en la atmósfera.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 19:00. La humedad relativa también disminuirá, alcanzando un 60% al final del día, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.
La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, aunque el cielo permanecerá cubierto por nubes altas. La combinación de la temperatura moderada y la brisa suave hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre, disfrutando de la naturaleza que rodea Nigrán.
En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un cielo nublado y temperaturas agradables. Sin precipitaciones a la vista, será un día propicio para disfrutar del entorno natural y de las actividades al aire libre, con un viento que aportará frescura a la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
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