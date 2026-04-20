El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados . Desde las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo durante gran parte del día.
La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 87% y bajará a un 53% en las horas de la tarde.
En cuanto a la humedad, se mantendrá relativamente alta durante la mañana, con valores que rondarán el 80%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que hará que las condiciones sean más agradables por la tarde.
El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, predominando del norte. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con picos de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar la bruma y las nubes altas.
No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución en las primeras horas debido a la niebla.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del norte aportarán frescura a la tarde, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.
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