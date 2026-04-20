El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes altas predominando a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles muy altos, cerca del 100%, y descenderá a un 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y templado.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Moraña disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones de la visibilidad en las primeras horas debido a la niebla.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:45, mientras que el ocaso se espera para las 21:22, lo que proporcionará un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre en la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y la humedad haya disminuido. En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque con precaución en las primeras horas debido a la niebla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.