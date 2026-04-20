El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. A medida que avance el día, esta tendencia se mantendrá, con intervalos de poco nuboso en las primeras horas, pero sin que se esperen precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en la tarde, cuando el sol pueda asomarse entre las nubes, proporcionando un ligero alivio del fresco matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y descendiendo gradualmente hasta un 37% hacia el final de la jornada. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los habitantes de Mondariz deben estar preparados para un ambiente húmedo, que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Durante la tarde, se prevén rachas más intensas, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la noche.

El amanecer se producirá a las 07:45, mientras que el ocaso será a las 21:21, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados, lo que sugiere que será un final de día fresco y agradable. En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.