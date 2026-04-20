El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un ambiente nuboso que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 55% al final de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de chubascos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia el ocaso.

El amanecer se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 21:22, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final del día.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son propicias para disfrutar de un día al aire libre, ya sea paseando por la costa o realizando actividades en familia. La combinación de temperaturas suaves y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.