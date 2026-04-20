El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados . Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han dado paso a un cielo nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave contribuirá a la dispersión de la bruma y la niebla matutina, mejorando la visibilidad a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los residentes de Meis que se preparen para un tiempo variable, con la posibilidad de que las nubes se mantengan durante la tarde. Aunque no se anticipan lluvias, es aconsejable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento suave. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución ante la posible sensación de humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.