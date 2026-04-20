El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y el cielo cubierto marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 19 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 13 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, especialmente en las primeras horas del día.

La salida del sol está programada para las 07:46, mientras que el ocaso se producirá a las 21:22, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A pesar de la falta de sol, las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma y la humedad.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza, aunque con la recomendación de estar atentos a la bruma que podría limitar la visibilidad en ciertos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.