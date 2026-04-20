El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Marín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto y muy nuboso, con intervalos de nubes altas que se mantendrán hasta el ocaso.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19°C hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 77% por la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con una velocidad que variará entre 2 y 9 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con una ligera posibilidad de tormenta que podría presentarse en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5%. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo que los residentes de Marín realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

La salida del sol está programada para las 07:45, mientras que el ocaso se producirá a las 21:22, brindando un día largo y nublado. Es recomendable que los habitantes de Marín se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que la niebla matutina afecte la visibilidad en las primeras horas. A medida que avanza el día, se sugiere disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.