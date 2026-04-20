El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 53% y aumentando hasta un 66% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido al viento y la humedad.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo velocidades moderadas.

El ocaso se producirá a las 21:20, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede tener matices interesantes debido a la dispersión de la luz a través de las nubes. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un sol radiante, pero que aún permitirán disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.