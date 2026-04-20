El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo durante la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 56% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de que no se prevén precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad en el periodo de 20:00 a 02:00, lo que sugiere que cualquier lluvia que pudiera presentarse sería ligera y esporádica.

El viento soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más cálida.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la vista del sol durante gran parte del día. El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 21:23, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día mayormente cubierto, ideal para actividades al aire libre que no requieran de un sol radiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.