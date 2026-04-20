El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una cobertura de nubes que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 19 grados . La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sur, que soplará a una velocidad de hasta 7 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los valores de temperatura.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la abundante nubosidad. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma que se espera en las primeras horas, pero esta debería disiparse a medida que avance el día.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá ráfagas que alcanzarán los 21 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A lo largo de la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y sin precipitaciones. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana. Los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre, teniendo en cuenta que el tiempo se mantendrá seco, aunque con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad en ciertos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.