El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será gradual, proporcionando un ambiente más cálido y agradable a medida que el día avanza.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo que, aunque no se prevén precipitaciones, puede sentirse más cálido debido a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y el noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones ventosas que puedan causar molestias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que el tiempo se mantendrá seco y estable.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso será a las 21:22, lo que proporcionará un día largo y luminoso. Los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de una jornada primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.