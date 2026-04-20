El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar directa. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en algunas horas, pero sin cambios significativos en la cobertura nubosa.

Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol pueda asomarse entre las nubes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas se mantendrán frescas en comparación con días más cálidos, debido a la presencia constante de nubes.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 30% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Forcarei se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable estar preparados para un tiempo variable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento fresco en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.