El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque unos agradables 22°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el suroeste.

El viento, que se presentará con una velocidad moderada de hasta 12 km/h, podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas abiertas. Las direcciones del viento variarán, predominando del suroeste durante la tarde, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 6 y 12 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el campo. La visibilidad será óptima, especialmente en las primeras horas, aunque la bruma matutina podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida al amanecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:22 horas. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.