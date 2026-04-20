El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 9 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 14 grados hacia las 10 de la mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 84% a las 9 de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé que las nubes continúen cubriendo el cielo, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 3 de la tarde, con un valor de 21 grados , antes de descender gradualmente hacia la noche. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 57% a las 2 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones debido a la niebla matutina.

El orto se producirá a las 7:45 y el ocaso será a las 21:22, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades primaverales. En resumen, Cuntis experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la niebla en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.