El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas y algunas capas de nubosidad más densa. Durante la mañana, la bruma inicial dará paso a un ambiente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frescor y pesadez en el ambiente.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el aire. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan lluvias a lo largo del día, permitiendo que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La salida del sol está programada para las 07:45, mientras que el ocaso se producirá a las 21:22, brindando un día largo y luminoso, aunque con un cielo mayormente cubierto. La visibilidad será buena, a pesar de la bruma matutina, y se espera que el ambiente se mantenga estable a lo largo del día.

En resumen, Catoira experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.