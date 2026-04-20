El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque en algunos momentos se podrán observar intervalos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 27 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El amanecer se producirá a las 07:44 horas, y el ocaso será a las 21:20 horas, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

En resumen, A Cañiza vivirá un día caracterizado por nubes altas y temperaturas agradables, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.