El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "nubes altas" en diferentes periodos. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 19 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 11 grados a las 7 de la mañana, mientras que la máxima se espera alrededor de las 5 de la tarde, con 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 61% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el este, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad entre las 8 y las 2 de la tarde. A pesar de esta baja probabilidad, es aconsejable estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El amanecer se producirá a las 7:46 y el ocaso a las 21:22, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Cangas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.