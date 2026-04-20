El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo que se mantendrá en esta condición hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más evidentes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, pero que irá bajando a medida que el día avanza, situándose en torno al 56% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas, cuando la temperatura aún no ha alcanzado su pico.

A lo largo de la jornada, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Sin embargo, no se prevén condiciones adversas que puedan interferir con las actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque pueda estar enmarcado por un cielo nublado, seguirá siendo un momento destacado del día.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.