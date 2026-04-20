El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

Hoy, 20 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con nubes altas que dominarán el paisaje. La temperatura oscilará entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo relativamente cálido.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis se preparen para un día en el que la sensación térmica podría ser más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es aconsejable estar atentos a posibles cambios en la nubosidad.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en medio del calor. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias, y se espera que contribuya a la sensación de frescura en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente nublado, y la temperatura caerá a alrededor de 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la persistente bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de bruma en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.