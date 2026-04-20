El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con la aparición de nubes altas a partir de las 8 de la mañana. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana. La bruma dará paso a un ambiente más despejado, aunque las nubes altas persistirán a lo largo del día. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 82% hacia las 9 de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma matutina podría hacer que la visibilidad sea reducida en las primeras horas.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente del oeste y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nublado, pero sin indicios de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 5% en las horas más cálidas del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 15 grados a las 9 de la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:22, la temperatura seguirá bajando, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a una noche fresca y agradable. En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo templado, con cielos nublados y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.