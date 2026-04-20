El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla darán paso a un cielo nuboso, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se sentirá más cálida, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la radiación solar directa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Barro durante el día de hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la noche.

El orto se producirá a las 07:45, mientras que el ocaso está previsto para las 21:22, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.