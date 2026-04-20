El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de niebla y bruma que podrían afectar la visibilidad en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá riesgo de chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones por la lluvia.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h, predominando de dirección oeste. Este viento puede aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La salida del sol está programada para las 07:46, y el ocaso será a las 21:22, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable tener precaución en las primeras horas debido a la niebla, que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y nublado, ideal para paseos tranquilos y actividades que no requieran un tiempo soleado. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del oeste contribuirán a que el día sea agradable, aunque con la recomendación de estar preparados para las condiciones de humedad y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.