El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de abril

El día de hoy, 20 de abril de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, las condiciones no serán excesivamente húmedas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cómoda para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades al exterior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas templadas, baja probabilidad de precipitaciones y un viento moderado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas. Los habitantes pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de la naturaleza y de las actividades comunitarias que se realicen en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-19T20:52:13.