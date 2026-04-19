El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas horas de sol intercaladas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en varios periodos, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 10:00 y las 20:00, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

La temperatura durante el día oscilará entre los 11 y los 20 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, con mínimas de 11 grados a las 07:00, mientras que se alcanzarán los 20 grados en las horas centrales de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 16:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 22:00.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 71% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde, para luego aumentar nuevamente hasta un 87% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sureste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando los momentos de sol que se presentarán a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde, aunque también habrá períodos de cielo poco nuboso que permitirán disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, lo que permitirá que la luz del sol se filtre, aunque las nubes altas seguirán presentes en el horizonte.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.