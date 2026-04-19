El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, lo que permitirá que la luz del sol se filtre, aunque las nubes altas seguirán presentes en el horizonte.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando un 86% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Vilagarcía podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, aumentando ligeramente a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección este, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La salida del sol se producirá a las 07:47, y el ocaso tendrá lugar a las 21:21, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente nublada pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el tiempo sea cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Hoy, 19 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde, aunque también habrá períodos de cielo poco nuboso que permitirán disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas horas de sol intercaladas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en varios periodos, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 10:00 y las 20:00, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.