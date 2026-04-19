El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 37% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la humedad relativamente baja en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando su máxima intensidad de 27 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y temperatura sugiere que, aunque el día será cálido, la brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. La puesta de sol está programada para las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Vilaboa no querrán perderse. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 17:00, alcanzando los 15 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy promete ser agradable, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 11 grados a las 6 de la mañana, mientras que el pico de calor se dará alrededor de las 2 de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 22 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.