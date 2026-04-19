El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 38% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina persistirá hasta el mediodía. A partir de la tarde, la humedad se estabilizará en niveles más cómodos, lo que contribuirá a un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la mañana, con rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:19. La temperatura nocturna se situará en torno a los 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo cálido, seco y mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:44. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.