El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 11 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 84% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 9 de la noche. La noche se presentará tranquila, con cielos mayormente despejados y una temperatura que rondará los 15 grados. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que es habitual en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en varios momentos, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 11 grados a las 6 de la mañana, mientras que el pico de calor se dará alrededor de las 2 de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 22 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso y despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.