El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 81% al inicio del día y que irán disminuyendo a medida que el sol se eleve en el cielo, llegando a un 72% hacia las 10 de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se torne más cálido conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 12 km/h al inicio del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A las 3 de la tarde, la velocidad del viento será de aproximadamente 7 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 30 km/h en las horas centrales del día, especialmente desde el suroeste, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Valga podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 3 de la tarde. La tarde se mantendrá mayormente despejada, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:21, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Hoy, 19 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, aunque no se espera que afecten significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.