El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tui se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 14 grados a las 03:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados entre las 14:00 y 17:00.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 61% a las 00:00 y disminuyendo a un 40% hacia las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 57% a las 21:00.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y 17:00, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que será un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El amanecer se producirá a las 07:47, y el ocaso se espera para las 21:20, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Tui. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados a las 07:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.